Cote d'Ivoire: Duékoué/Sécurité - Six tonnes de faux médicaments saisis et des fumoirs détruits

27 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Bi Tra Valérie Goore

Dans le cadre de l'opération «Épervier XI», à Duékoué, la police a intensifié son intervention dans la sécurisation des populations. Le 24 février, 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés ont été saisies.

Le 23 février, le quartier Diayé Bernard, communément appelé «Carrefour» et le quartier « Petit Duékoué », réputés pour être les bastions du trafic et de la consommation de stupéfiants, ont été bouclés par la police.

Bilan : Deux fumoirs détruits, 7 personnes interpellées et d'importants lots de stupéfiants saisis. Aucun incident majeur n'a été enregistré au cours de l'intervention.

Selon Issouf Ouattara, le commissaire de police, l'opération « Épervier XI », lancée par les autorités ivoiriennes, vise à éradiquer le trafic de drogue et de produits pharmaceutiques illicites.

