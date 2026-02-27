Cote d'Ivoire: ONS/Atelier pour le plan stratégique 2026 - Les 65 participants repartent avec leur plan d'action

26 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

Le ministère en charge des Sports, à travers l'Office national des sports (Ons), a organisé un atelier sur le bilan 2025 et les perspectives 2026, les 24 au 25 février, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé.

Après deux jours de travaux, il en ressort un Plan d'action 2026 avec les points suivants : le renforcement du cadre juridique et organisationnel de l'exploitation des infrastructures sportives civiles de l'État, le renforcement des procédures financières et de la gestion comptable de l'Ons, la mobilisation des ressources financières de la parafiscalité, la rédaction d'un manuel de procédures de l'organisation des grands évènements sportifs et non sportifs, la dématérialisation du circuit de demande des d'infrastructures sportives, la saisine du Conseil de gestion sur la question de la gratuité des infrastructures sportives...

Au titre des infrastructures sportives, le directeur général de l'Ons, Ousmane Gbané, a tenu à rassurer, notamment au sujet de la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé.

« Nous travaillons à offrir les meilleures conditions de pratique. Le stade Olympique Alassane Ouattara reçoit chaque semaine, avec satisfaction, au moins deux matchs. Cette semaine, il recevra trois rencontres », a-t-il insisté.

