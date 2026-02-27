Cote d'Ivoire: SIA 2026/Secteur agricole - Le Medef échange avec les ministres ivoiriens sur les investissements

En marge du Salon international de l'agriculture (Sia) de Paris, une délégation de ministres ivoiriens en charge de l'Agriculture, des Eaux et Forêts et des Productions vivrières, conduite par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a échangé, le 26 février 2026, avec des membres du Mouvement des entreprises de France International (Medef International).

Les principaux sujets à l'ordre du jour de cette rencontre portaient sur le financement de projets et d'initiatives agricoles, le renforcement des exigences de durabilité des produits, ainsi que l'identification de niches d'opportunités dans les secteurs agricole et forestier.

Le Medef International a exprimé sa volonté de consolider les investissements de ses différents membres dans des secteurs stratégiques, notamment l'agriculture en Côte d'Ivoire.

Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre Bruno Nabagné Koné a réaffirmé sa pleine disponibilité à accompagner ces initiatives. Il a également rappelé les facilités offertes par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), afin de garantir un environnement des affaires attractif et sécurisé dans le pays.

À l'issue des échanges, les deux parties ont convenu de poursuivre et d'intensifier ces discussions dans les meilleurs délais, en vue de transformer ces perspectives en partenariats concrets.

Notons qu'outre le ministre Bruno Nabagné Koné, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, ainsi que le ministre délégué chargé des Productions vivrières, Bernard Comoé, ont pris part à cette séance de travail avec le Medef International.

Le Salon international de l'agriculture de Paris, qui se tient au Parc des expositions de la Porte de Versailles, fermera ses portes le dimanche 1er mars 2026.