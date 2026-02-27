Tunisie: Le peuple se prend en charge

Une nouvelle pratique politique commence à s'installer, lentement, doucement et discrètement, dans le paysage politique national post-25 juillet. Sauf que malheureusement, elle ne bénéficie pas de l'intérêt et du suivi qu'elle mérite sur le plan médiatique.

Ni auprès des médias dits publics, ni du côté des journaux indépendants, encore moins sur les réseaux sociaux où les adeptes du journalisme de la fameuse proximité dépensent quotidiennement leur énergie pour nous gaver d'infinies recettes.

Il s'agit, en effet, de la participation intelligente des conseils locaux, régionaux et des districts dans la vie politique nationale, via leurs membres élus démocratiquement et en toute transparence, en vue de se prendre en charge et gérer eux-mêmes leurs localités, leurs régions et leurs districts.

Et de rompre définitivement avec les diktats des partis de la décennie de braise dont l'unique prouesse était bien le désenchantement de la chose publique cultivé par les enturbannés auprès du peuple convaincu, à temps heureusement, que sa révolution et sa quête de liberté et d'épanouissement lui a été confisquée au profit d'un projet obscurantiste.

Et en parcourant les rares synthèses réservées dans les journaux aux activités des conseils locaux et régionaux, on ne peut qu'éprouver de la fierté et de la satisfaction quant à la maturité et au haut degré de responsabilité et de compréhension des exigences de l'étape manifestés par les membres de ces structures.

Et ce, à travers les analyses qu'ils font de la situation politique aussi bien nationale que mondiale et par le biais des propositions qu'ils soumettent aux autorités afin de résoudre les problèmes que rencontrent leurs concitoyens.

Sur la base, toujours, de l'approche de développement équitable et équilibrée que le Président Kaïs Saïed a imaginée et que le peuple a plébiscitée quand il a renouvelé librement son contrat de confiance avec le Président.