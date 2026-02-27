Tunisie: Min de l'Éducation - Le concours externe pour enseignants 'n'a aucun lien avec les régularisations sociales ni le CAPES'

La Commission de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a tenu, mercredi 25 février 2026, une séance d'audition avec le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, pour faire le point sur le déficit de ressources humaines, l'état des infrastructures scolaires et l'avancement de la réforme éducative en Tunisie.

Le ministre a souligné que le concours externe pour le recrutement des enseignants vise à combler une partie des besoins du ministère et que toutes les instances de contrôle participent afin de garantir la transparence. Il a rappelé que ce concours "n'a aucun lien avec les régularisations sociales ni avec le CAPES" et que les crédits financiers nécessaires sont déjà approuvés et disponibles.

Sur le plan des ressources humaines, Nouri a indiqué que le ministère a déjà régularisé la situation de 24 000 enseignants, cadres et agents jusqu'en janvier 2026, et que d'importants progrès ont été réalisés pour le second lot de régularisations, incluant les enseignants en poste avant 2006-2008 et les agents d'encadrement et de soutien.

Concernant les infrastructures scolaires, le ministre a reconnu que de nombreux établissements, particulièrement dans les régions intérieures et rurales, souffrent de bâtiments détériorés, d'un manque d'entretien et d'équipements essentiels, affectant la sécurité des élèves et le climat scolaire. Après l'incident tragique de Mezzouna, qui a coûté la vie à trois élèves suite à l'effondrement d'un mur, le ministère a mis en place un programme spécial d'interventions urgentes, avec 56 millions de dinars alloués pour la réhabilitation des murs des établissements. De nouvelles méthodes de gestion sont à l'étude pour accélérer les procédures, notamment par des consultations rapides et des négociations directes.

Le Directeur général des bâtiments et équipements a précisé que 8 467 projets de construction et de réhabilitation sont en cours ou programmés pour 4 304 établissements. Parmi eux, 2 690 projets sont achevés et 1 047 sont en cours de réalisation. Le programme d'interventions urgentes comprend 634 projets pour un coût total de 69,8 millions de dinars, dont 342 sont en cours ou terminés, 156 en évaluation et 121 en phase d'appel d'offres ou d'études.

Sur le plan du personnel non enseignant, le ministère fait face à un déficit de 2 100 agents dans les services de surveillance, de nettoyage et de restauration. Un concours dédié est en préparation, en coordination avec la Présidence du gouvernement, pour combler ces besoins.

Enfin, concernant la réforme éducative, le Directeur général de l'évaluation et de la qualité a annoncé que les résultats de la consultation nationale sur l'éducation permettront de définir les grandes orientations pour améliorer la qualité et l'efficacité du système éducatif, renforcer l'égalité des chances, promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et faciliter l'insertion professionnelle des diplômés.