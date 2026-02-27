Tunisie: 309 migrants guinéens et ivoiriens rapatriés volontairement par l'OIM

26 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie a aidé 309 migrants originaires de Guinée et de Côte d'Ivoire à rentrer volontairement depuis la Tunisie vers leurs pays d'origine à travers deux vols, les 24 et 25 février courant.

Le premier vol le 24 février, a permis le retour volontaire de 164 migrants de Guinée, alors que le deuxième vol le 25 février a concerné 145 migrants de Côte d'Ivoire, selon un communiqué publié sur le site web de l'organisation.

L'OIM a assuré, depuis le 1er janvier dernier, le retour volontaire de 1 182 personnes à travers trois vols.

L'OIM organise ces vols dans le cadre de son programme d'assistance au retour volontaire et à la réintégration, qui offre aux bénéficiaires un soutien individualisé avant, pendant et après leur retour, y compris une assistance médicale, psychologique et sociale.

