Tunisie: Ariana - Dattes du Sud tunisien exposées dans un marché producteur-consommateur

La place El Menzah VI, dans la délégation d'Ariana Ville, connaît une activité commerciale exceptionnelle grâce à un point de vente direct du producteur au consommateur, dédié aux dattes.

L'initiative, portée par le Groupement professionnel conjoint des dattes en collaboration avec la municipalité d'Ariana, rassemble 24 producteurs des gouvernorats de Kébili et Tozeur, dans le but de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et de valoriser le produit national.

Sous le slogan "Le meilleur du goût et de la qualité aux meilleurs prix", ce point de vente propose une large gamme de dattes de haute qualité, à des prix allant de 3 à 12 dinars le kilogramme, ainsi que des produits dérivés comme le sucre et le sirop de dattes.

Ces offres répondent particulièrement aux besoins des Tunisiens pendant le mois de Ramadan, période durant laquelle la consommation de dattes est en forte hausse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sami Bejaoui, directeur régional du Commerce et du Développement des exportations à Ariana, a indiqué que l'ouverture de ce point de vente avait été prolongée jusqu'au dimanche 29 février 2026, afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d'en profiter.

Les consommateurs ont salué cette initiative, mettant en avant le rapport qualité-prix avantageux, tandis que les producteurs ont souligné que ces points de vente directs constituent le meilleur moyen de valoriser le travail des agriculteurs tunisiens et de protéger le consommateur contre la spéculation.

Selon l'Agence de promotion des investissements agricoles, la Tunisie exporte plus de 30 % de sa production annuelle de dattes vers les marchés internationaux, confirmant le poids économique de ce produit national.