Tunisie: Projets en attente - Le gouvernorat d'Ariana veut lever les blocages à Kalaat El Andalous

26 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le gouverneur de Ariana, Walid Sandid, a appelé jeudi à accélérer la réalisation des projets de développement programmés dans la délégation de Kalaat El Andalous, tout en insistant sur la nécessité de trouver des solutions concrètes aux difficultés entravant leur mise en oeuvre.

Lors d'une séance de travail tenue au siège du gouvernorat, les représentants du conseil local ont présenté une série de priorités portant notamment sur les secteurs de l'éducation, de la santé et du transport.

Les préoccupations soulevées ont également concerné plusieurs problématiques agricoles, dont le manque d'engrais chimiques, l'approvisionnement en eau d'irrigation ainsi que la situation du port.

Les demandes exprimées ont aussi porté sur le renforcement des infrastructures routières et des pistes agricoles, l'amélioration des services de base à travers le raccordement aux réseaux publics, la mise en place d'une couverture postale et la création d'une station de distribution de carburant.

De leur côté, les directeurs et délégués régionaux ont présenté un état d'avancement actualisé des programmes et projets en cours, tout en apportant des précisions techniques et administratives concernant les interventions prévues dans la région.

La réunion s'est déroulée en présence des représentants du gouvernorat et de la délégation, du directeur régional du développement, ainsi que de responsables municipaux et de la cellule d'accompagnement des investisseurs.

Elle s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de développement et de l'amélioration des conditions de vie dans la région.

