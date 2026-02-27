Tunisie: Spécialiste en médecine du sommeil - L'insomnie chronique cache des maladies psychiques

Le Dr Mohamed Turki, spécialiste en médecine du sommeil, a affirmé que l'insomnie chronique (qui dure trois mois ou plus) peut masquer de nombreuses maladies physiques et psychiques.

Lors d'un entretien en studio télévisé avec l'Agence Tunis Afrique Presse, Mohamed Turki a insisté sur la nécessité de consulter des médecins spécialistes pour effectuer les analyses et examens radiologiques nécessaires afin de détecter la maladie à l'origine de l'insomnie et de suivre le traitement approprié avant que la situation de santé ne s'aggrave.

Il a ajouté que de nombreuses maladies psychiques provoquent l'insomnie, notamment la dépression, les troubles anxieux, la schizophrénie et les troubles psychotiques.

Cela rend la consultation d'un psychiatre urgente afin de ne pas aggraver les risques liés à ces troubles psychiques et prévenir l'apparition de maladies physiques évitables.

Le spécialiste a recommandé d'éviter l'usage de somnifères pour traiter l'insomnie, car ils peuvent entraîner une dépendance.

Il a précisé que les médecins ne les prescrivent généralement qu'en cas extrême, en suivant un protocole médical strict.

En revanche, il a souligné que les somnifères à base de substances naturelles ne présentent aucun risque pour la santé des personnes souffrant d'insomnie temporaire, limitée à quelques jours.

Le Dr Turki a également rappelé que l'insomnie constitue un problème de santé mondial croissant : 40 % des personnes souffrent d'insomnie passagère dans le monde et plus de 15 % des individus sont concernés par l'insomnie chronique.