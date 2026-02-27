Burkina Faso: Bureau burkinabè des droits d'auteur - Plus de 769 millions FCFA à payer aux ayants droit dès le 2 mars 2026.

Le Directeur général (DG) du Bureau burkinabè de droits d'auteur (BBDA), Hamed dit Patindeba Patric Léga a animé une conférence de presse le jeudi 26 février 2026 à Ouagadougou sur la répartition des droits d'auteur de février 2026.

Le Bureau burkinabè des droits d'auteur (BBDA) va procéder au paiement de la somme de 769 190 450 FCFA au titre de droits d'auteur de février 2026 à 4574 bénéficiaires à compter du lundi 2 mars 2026. Ce montant comprend les droits courants de février 2026, ainsi que les droits en instance des exercices des années antérieures (2022, 2023, 2024 et 2025).

Il est composé des droits en cours d'une valeur de 260 952 416 FCFA et des sommes déjà réparties les années précédentes dont les bénéficiaires ne sont pas encore entrés en possession de leurs dus à hauteur de 508 238 034 FCFA.

Ces informations ont été données par le directeur général du BBDA, Hamed dit Patindeba Patric Léga, mardi 26 février 2026, à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. M. Léga a confié que le paiement sera effectué au profit des ayants droits à la date indiquée, à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les paiements, a-t-il précisé, s'effectueront par virement bancaire, paiement électronique (mobile money), chèque pour les montants supérieurs ou égaux à 100 000 FCFA, et en espèces aux guichets du BBDA.

Pour les localités autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le paiement électronique sera privilégié, a fait savoir M. Léga. Le DG du BBDA a relevé l'importance de la répartition des droits. De son avis, elle constitue un moment majeur dans la vie de son institution, car elle matérialise sa mission fondamentale de collecter les redevances issues de l'exploitation des œuvres et les redistribuer de manière transparente et équitable aux créateurs.

Il a réaffirmé, par ailleurs, l'engagement du BBDA en faveur de la bancarisation des paiements de droits, dont la mise en œuvre effective est annoncée dès la répartition de mai 2026.

Il a, à cet effet, invité les membres à prendre les dispositions nécessaires pour accompagner cette réforme, présentée comme un levier de modernisation, de transparence et de sécurisation des paiements. Répondant aux questions des journalistes, la directrice de la documentation générale et de la répartition du BBDA, Delphine Somé a indiqué que le montant individuel de droit d'auteur le plus élevé est de 8 millions FCFA. « Quant au plus faible montant, il est évalué à 4600 FCFA », a-t-elle soutenu.