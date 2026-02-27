Tunisie: Première semaine de Ramadan - 4 980 infractions économiques relevées

Les services de contrôle économique ont dressé un bilan de leurs interventions durant la première semaine du Ramadan (1er-7 Ramadan 2026). Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un programme spécial visant à garantir l'approvisionnement, protéger le pouvoir d'achat des citoyens et assurer la transparence des transactions, indique le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Au total, 24 892 visites d'inspection ont été réalisées à travers le pays, révélant 4 980 infractions économiques, soit une hausse de 4,2 % par rapport à l'an dernier. Les principales infractions concernent la transparence des transactions (2 387 cas), les pratiques de prix et monopole (1 752 cas), la qualité et métrologie (772 cas) et le détournement de produits subventionnés (69 cas).

Le secteur des produits agricoles et de la mer frais est le plus touché avec 2 817 infractions, suivi par les produits alimentaires généraux (1 503 infractions), tandis que les boulangeries, cafés et produits industriels représentent le reste des constatations.

Les opérations de contrôle ont conduit à la saisie de quantités importantes de marchandises : 77 tonnes de dérivés de céréales subventionnés, 6,7 tonnes de fruits et légumes, 17 965 oeufs, 13 403 litres d'huile végétale subventionnée, 13 tonnes de sucre, 3 618 paquets de tabac et 840 boîtes de concentré de tomate.

La première semaine du Ramadan a également enregistré une forte participation des consommateurs. Le numéro vert a reçu 100 réclamations, en hausse de 14,9 % par rapport à l'an dernier, principalement pour des hausses de prix sur les viandes, poissons et légumes. Le ministère précise que 80 % de ces signalements ont été traités immédiatement.