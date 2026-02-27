Tunisie: Des investisseurs internationaux explorent les opportunités d'investissement

L'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur a indiqué qu'un groupe d'importants investisseurs de diverses nationalités s'est rendu en Tunisie pour effectuer des visites exploratoires en vue d'identifier des opportunités d'investissement.

Parmi les principales étapes de cette mission figuraient des visites de terrain, organisées selon les centres d'intérêt des membres de la délégation, ainsi que des rencontres avec les structures spécialisées concernées et des hommes d'affaires tunisiens.

Dans un communiqué, l'agence a précisé que ces visites s'inscrivent dans le cadre des efforts de la Tunisie pour soutenir des projets d'investissement et de développement à forte valeur économique et sociale.

Dans ce contexte, le directeur général de l'agence, Jalel Tabib, a récemment reçu au siège de l'institution une délégation d'investisseurs de premier plan, issus de pays arabes, ainsi que de Chine, d'Inde, d'Allemagne, des États-Unis et d'Afrique. La délégation était conduite par Jamel Kassemi, Tunisien résidant à l'étranger et président du Groupe Africa International Business, accompagné de Nizar Genzouri, président de l'« Association tunisienne Vision et Nouveaux Horizons ».

Cette visite en Tunisie s'inscrit dans le cadre d'une mission de prospection visant à explorer les opportunités d'investissement et à examiner les grands projets proposés dans le pays.

À cette occasion, Jalel Tabib a présenté un exposé détaillé sur le climat des affaires et les opportunités d'investissement en Tunisie, mettant en avant les avantages comparatifs du pays en tant que destination d'investissement dans plusieurs secteurs. Il a notamment souligné le potentiel prometteur des industries mécaniques et électroniques, des composants automobiles et aéronautiques, ainsi que du textile. Des représentants de l'Office tunisien du Commerce ont également présenté un aperçu du projet de zone franche dédiée aux activités commerciales et logistiques à Ben Guerdane.