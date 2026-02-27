Tunisie: Rial omanais - Les précisions de la BCT sur les billets en circulation

26 Février 2026
La Presse (Tunis)

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié une note à l'attention des intermédiaires agréés détaillant les caractéristiques techniques et sécuritaires des billets du rial omanais (6e émission), récemment intégré aux devises cotées face au dinar tunisien.

Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la note n°22 du 29 janvier 2026, qui a officialisé l'introduction du rial omanais dans les opérations de change au comptant, incluant billets de banque et chèques de voyage.

Émis par la Banque Centrale d'Oman, le rial omanais (OMR), divisé en 1000 baisas, se décline en plusieurs coupures actuellement en circulation : 100 baisas, 1/2 rial, 1 rial, 5, 10, 20 et 50 rials.

Les billets se distinguent par des éléments visuels inspirés de l'identité nationale du Sultanat d'Oman, ainsi que par des dispositifs de sécurité avancés et des variations de couleurs et de formats visant à prévenir la contrefaçon.

La BCT invite les intermédiaires à consulter les spécifications détaillées et les éléments de sécurité via le site officiel de la Banque centrale d'Oman, dans le cadre du renforcement de la transparence et de la sécurité des opérations de change.

