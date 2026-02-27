Afrique: Basketball 5x5 - Les Ankoay s'inclinent face aux Congolais

La RDC fait plier Madagascar dans le quatrième quart-temps, malgré une belle résistance. L'écart de points concédé lors du premier quart-temps a été fatal aux Malgaches.

Madagascar s'est incliné 79-87 face à la RDC au stadium Marius Ndiaye, lors de la deuxième fenêtre des éliminatoires africaines du Mondial 5x5. Un revers marqué par un départ catastrophique et une formidable réaction d'orgueil, finalement insuffisante. Une défaite frustrante qui appelle une réaction rapide.

Après quatre minutes de jeu, l'écart était déjà significatif (12-2). Kiady a débloqué le compteur malgache, imité par Sitraka, mais la RDC déroulait son jeu avec autorité. À une minute de la fin du premier quart-temps, Elly Randriamampionona a inscrit un tir à trois points, sans pour autant enrayer la dynamique adverse. Score après dix minutes : 29-11 pour la RDC, portée par Patrick Kazumba, Djack Kapongo et Garmine Kande, auteurs de sept points chacun.

Le deuxième quart-temps a confirmé la domination congolaise. À quatre minutes de la pause, le tableau affichait 43-21, puis 43-23 à un peu plus de deux minutes du buzzer. Dominés en taille et en puissance, les Ankoay ont souffert au rebond. Toutefois, le tandem Mathias M'Madi - Sitraka a initié une révolte salutaire. Grâce à des combinaisons mieux structurées et à une défense plus agressive, Madagascar a réduit l'écart pour revenir à 32-45 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Ankoay ont changé de visage. Malgré une perte de balle initiale immédiatement sanctionnée (47-32), ils ont accéléré le rythme. Anthony, Marco et leurs coéquipiers ont enchaîné les séquences positives. Un tir primé de Marco a relancé l'espoir (47-58), avant une remontée spectaculaire : 56-58 puis 61-61 à la fin du troisième quart-temps. Madagascar avait inversé la tendance au rebond et retrouvé son intensité.

Catastrophique

Le dernier acte a été catastrophique pour les Ankoay. La RDC a repris l'avantage (66-61), mais Kiady et Sitraka ont maintenu la pression. À six minutes du terme, les Congolais menaient 71-66. L'expérience a alors parlé. Plus lucides dans la gestion des possessions et adroits aux lancers francs, ils ont verrouillé la rencontre pour s'imposer 87-79.

Malgré la défaite, la réaction malgache en seconde période constitue un motif d'espoir. Les Ankoay ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser lorsqu'ils imposent leur rythme et resserrent leur défense. Les ajustements devront porter sur l'entame de match et la constance au rebond.

« La gestion du dernier quart-temps n'est pas professionnelle pour le coach Douaglin. Pourquoi des joueurs de calibre comme Elly Randriamampionona et Marco Rakotovao, très adroits à trois points, n'ont-ils pas bénéficié d'un temps de jeu suffisant pour combler le retard ? », confie Solofo Tiana Rafenomanana, supporter des Ankoay.

Rien n'est encore joué dans ces éliminatoires. La troisième fenêtre, prévue du 2 au 5 juillet 2026 selon le Bureau régional de FIBA Afrique, sera décisive : les trois premières équipes de chaque groupe accéderont au second tour.

Avant cela, le calendrier propose un défi immédiat : samedi, Madagascar affrontera le Sénégal, poids lourd continental. Une réaction est attendue. Ce revers face à la RDC peut servir de déclic avant un rendez-vous capital.