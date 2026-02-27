Madagascar: Toamasina - La distribution des aides financières suspendue

La remise des aides financières aux sinistrés de Toamasina a été interrompue cette semaine. Cette suspension s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation.

La distribution des aides financières aux sinistrés a été suspendue, selon le directeur général du Bureau national de la Gestion des risques de catastrophes (BNGRC), le général Gabriel Ramanantsoa. « Une décision prise au sein du centre opérationnel, il y a deux jours, a conduit à cette suspension provisoire », a-t-il souligné hier, dans le cadre de la cérémonie de remise des équipements offerts par l'Union européenne et la Commission de l'océan Indien.

La distribution de ces aides financières, d'un montant de 280 000 ariary par ménage, a provoqué des tensions parmi les sinistrés, en raison de disparités dans l'attribution des aides. Certains en ont reçu, tandis que d'autres en étaient privés. Cette situation a poussé des habitants de Toamasina à descendre dans la rue pour dénoncer l'inégalité cette semaine. Ils ont insisté pour que personne ne soit laissé de côté.

Le général Gabriel Ramanantsoa a tenu à clarifier que ces aides financières entrent dans le cadre du programme d'activités liées à l'action anticipatoire, avec une population cible clairement définie avant le passage du cyclone. Cette pause ne serait que provisoire et vise à réorganiser la distribution. « Je crois que la réorganisation devrait déjà être en place », a enchaîné ce premier responsable.

Impatience

Les sinistrés attendent avec impatience ces aides. « Nous espérons qu'aucun nom ne sera rayé de la liste qui nous a été fournie. La population en a grandement besoin, surtout pour reconstruire ses habitations », ont noté des présidents de fokontany à Toamasina.

La gestion de la distribution des aides s'annonce difficile après le passage du cyclone tropical intense Gezani. « Tout le monde a été touché par le sinistre », reconnaît le BNGRC. La destruction des sites d'hébergement par le cyclone et la dispersion des sinistrés dans les différents fokontany compliquent encore les interventions.

Le directeur général du BNGRC a également souhaité apporter des précisions concernant les aides destinées aux sinistrés, après le lancement d'un appel à l'aide international. « Plusieurs partenaires, communautés et pays prêts à soutenir Madagascar se sont manifestés.

Toutefois, certains doivent encore suivre leurs procédures internes. L'annonce d'aujourd'hui ne garantit donc pas un déblocage immédiat des fonds demain », a-t-il expliqué. Il a ajouté que son département fait son possible pour mobiliser tous les acteurs concernés afin d'accélérer la mise à disposition de l'aide.