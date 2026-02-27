Afrique: Rakotomalala co-préside le comité AGOA

27 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimmijaly

L'ambassadrice de Madagascar aux États-Unis, Lantosoa Rakotomalala, a été reconfirmée ce jeudi 25 février 2026 comme co-présidente du sous-comité AGOA (African Growth and Opportunity Act), aux côtés de l'ambassadrice du Kenya. Cette décision a été prise lors d'une réunion du Corps diplomatique africain à la Mission de l'Union africaine.

Cette reconduction intervient dans un contexte stratégique : l'AGOA a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, et son avenir reste au coeur des discussions à Washington. Le sous-comité a pour mission de préparer son repositionnement stratégique avant la fin de l'année et de contribuer aux négociations sur le futur cadre commercial et d'investissement entre l'Afrique et les États-Unis.

Pour Madagascar, ce rôle renforce sa visibilité au sein du mécanisme diplomatique africain et lui permet de peser dans les débats sur les relations commerciales afro-américaines. Le pays pourra ainsi influencer la définition des priorités commerciales et les orientations visant à stimuler les échanges et les investissements.

Le mandat de Lantosoa Rakotomalala sera centré sur le suivi des discussions stratégiques liées à la réforme de l'AGOA, tout en favorisant la coopération économique et commerciale entre les États africains et Washington.

