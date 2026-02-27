Madagascar: Immunisation- Le vaccin BCG disponible dans les centres de santé

Au total, sept cent quatre-vingt-douze milles doses de vaccin Bacille Calmette-Guérin BCG sont désormais disponibles auprès du ministère de la Santé publique. Il s'agit d'une aubaine pour les Centres de santé de base (CSB) ainsi que pour les parents d'enfants non encore vaccinés contre la tuberculose. Certains districts sanitaires, notamment Antananarivo-ville et Miarinarivo, ont déjà récupéré leurs stocks depuis hier matin, tandis que l'acheminement se poursuit vers les autres localités.

Ces doses permettront de couvrir les besoins jusqu'à la réception du prochain lot, financé sur le crédit 2026, selon le Directeur du Programme élargi de vaccination (DPEV), le Dr Paubert Tsivahiny. L'acquisition de ce stock a été rendue possible grâce aux crédits de l'État 2025, avec une enveloppe de 900 000 dollars destinée à l'achat de trois vaccins dont le BCG, le vaccin administré aux femmes enceintes et le vaccin contre la poliomyélite par voie orale. Pour 2026, la contribution de l'État à l'acquisition de ces vaccins s'élève à 23 milliards d'ariary.

Difficultés

Cette disponibilité intervient après plusieurs semaines de rupture. Depuis fin décembre, de nombreux CSB à travers le pays étaient en effet en manque de BCG, rendant le vaccin introuvable en ce mois de février. Plusieurs familles avaient fait part de leurs difficultés à s'en procurer.

Face à cette pénurie, l'inquiétude des parents était vive, d'autant que l'incidence de la tuberculose demeure élevée à Madagascar. Les professionnels de santé rappellent que le risque de développer la maladie après exposition est plus important chez les enfants que chez les adultes, et qu'il augmente avec le jeune âge. Les plus petits sont également davantage exposés aux formes graves, telles que la méningite tuberculeuse ou la tuberculose miliaire, plus complexes à traiter et sources de complications sévères.

La Direction du Programme Élargi de Vaccination (DPEV) se veut toutefois rassurante. La vaccination au BCG reste rattrapable pour les enfants âgés de moins de 11 mois. Administré entre 0 et 11 mois, ce vaccin protège contre les formes graves de la tuberculose. Chaque année, un million cent soixante-dix mille cent trente enfants sont ciblés par la vaccination.

En attendant l'approvisionnement complet dans toutes les localités, les professionnels de santé recommandent aux parents de limiter les contacts des nourrissons avec des personnes malades afin de réduire les risques de contamination.