Madagascar: Les longues coupures de courant s'intensifient

27 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les longues coupures d'électricité refont surface dans plusieurs quartiers d'Antananarivo. Depuis quelques jours, de nombreux habitants dénoncent des délestages prolongés, pouvant durer une journée entière, voire sur deux nuits consécutives.

À Ambohipanja Ankadikely, certains riverains affirment être privés de courant sur une période de 24 heures. « Nos provisions commencent à se détériorer », confie Léonie, habitante, inquiète des pertes engendrées par ces interruptions répétées. Même constat à Ambohimasina, Alakamisy Fenoarivo, où l'électricité est coupée depuis la veille au soir, plongeant le quartier dans le noir pendant deux nuits successives.

D'autres zones comme Ambohijanaka, Merimanjaka, Dorodosy, Manandona, Mahabo (Andoharanofotsy), Pagodes, Iavoloha, Palais Iavoloha, Ambohibao, Angodongodona, Morarano, RESEP, Ambatomanoina et Ankadivoribe ont subi une longue coupure de courant avant-hier. La coupure serait liée à une panne sur la ligne sud.

Ces longues interruptions perturbent fortement le quotidien des ménages. Outre la conservation des aliments, elles affectent les petites activités génératrices de revenus, les révisions des élèves ainsi que d'autres activités.

Mais ce qui inquiète les usagers, ce sont les dommages techniques provoqués par les coupures brusques. Certains se plaignent de pannes d'appareils électriques, de réfrigérateurs hors service ou de risques pour les équipements sensibles à chaque rétablissement du courant.

De son côté, la compagnie nationale de distribution d'eau et d'électricité, Jirama, évoque des pannes techniques pour expliquer ces longues coupures, parfois liées à des travaux tels que l'enlèvement de poteaux électriques, l'élagage d'arbres ou le remplacement de transformateurs et bien d'autres.

En attendant un retour à la normale, les habitants tentent de s'adapter tant bien que mal, en recourant à des bougies, lampes solaires et générateurs, dans l'espoir que la situation s'améliore rapidement.

