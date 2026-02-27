Madagascar: Rugby à XV/Top 12 - Un choc au sommet entre Cosfa et FT Manjakaray se prépare

Dimanche à 15 heures, le stade des Makis Andohatapenaka accueillera l'affiche phare de la sixième journée du championnat de Madagascar Élite fédérale 1, également appelé XXL Energy Top 12. Le Cosfa, leader provisoire, affronte le FT Manjakaray, sacré champion de Madagascar en 2024 et 2025. Au-delà du prestige, la première place du classement provisoire est en jeu.

Au fil des quatre dernières saisons, la rivalité a pris une autre dimension entre les deux clubs. Longtemps dominateur grâce à la puissance de son pack et à sa rigueur tactique, le Cosfa a vu le FTM s'imposer au sommet avec deux titres consécutifs. Leurs confrontations sont devenues plus serrées, souvent indécises jusqu'aux dernières minutes.

Cette saison, les Dakarois de Manjakaray évoluent toutefois avec un effectif remanié. Le club bleu et blanc a perdu plusieurs cadres, dont Jean-Yves Randriamalala, réputé comme l'un des joueurs les plus rapides du championnat. Ces départs ont modifié certains équilibres. Si le FTM reste compétitif, son collectif apparaît encore en phase de reconstruction.

Le 15 février, les champions en titre ont dominé l'UAS Cheminot (38-15). Mais la prestation a laissé des interrogations : accrochés en première période, ils ont mis du temps à imposer leur rythme, révélant quelques fragilités défensives.

À l'inverse, le Cosfa arrive en pleine confiance. Le même jour, les militaires ont signé une victoire référence face au CEA d'Andranomanalina (38-37), au terme d'un duel spectaculaire. Un succès arraché au forceps, révélateur de leur solidité mentale et de leur capacité à répondre dans les moments clés.

Lors des trois dernières rencontres, le FTM mène en termes de victoires : 34-31 le 27 avril 2024 en finale du championnat de Madagascar, 38-36 en Super Coupe le 3 mars 2024. Par contre, le Cosfa s'est imposé 40-39 en Coupe de Madagascar jouée le 7 septembre 2025.

Ironie du calendrier, le CEA, battu d'un souffle, affronte à 13 heures le 3FB, un adversaire à sa portée. Un faux pas du Cosfa ou du FTM pourrait relancer totalement la course en tête. En cas de victoire des militaires, le CEA viserait au minimum la deuxième place, entretenant un suspense à trois pour le fauteuil de leader.

Antonio Rabearison, coach du FT Manjakaray, s'attend à un duel intense: « Le Cosfa et le FTM se connaissent très bien. Nous sommes prêts et allons montrer que nous sommes les champions en titre. Par rapport à notre dernier match, nous afficherons un autre visage ».

De son côté, Noé Mboazafy Rakotoarivelo, dit Razily, entraîneur du Cosfa, reste prudent : « Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Notre objectif est de conserver la première place à l'issue de cette sixième journée ».