Madagascar: Run/championnat de Madagascar - Nouroudine sacré avant l'heure

27 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Last Race. La quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des runs, comptant pour la saison 2025, se tiendra ce dimanche 1er mars à la base 213 à Arivonimamo. D'après le classement publié cette semaine par la Fédération du sport automobile (FSAM) à l'issue de la troisième manche nationale, le pilote du club RunMada, Nouroudine Mamodaly, au volant de son Audi TT Pro Run 1, totalise 66 points. Fort de cette avance confortable, il est d'ores et déjà sacré champion national 2025 avant le coup d'envoi de la dernière manche.

Nouroudine avait assuré la victoire lors des deux premières manches. Il avait réalisé un bon début en se hissant sur la plus haute marche de la manche inaugurale, baptisée « XXL Drag Racing - Le Premier Défi », durant laquelle il avait signé un meilleur temps de 9,280 secondes. Nouroudine avait confirmé sa suprématie lors de la deuxième manche baptisée « King Of Mada », réalisant cette fois le nouveau record national de 9,191 secondes, battant ainsi l'ancien chrono de 9,251 secondes, détenu par Bobo, de son vrai nom Herizo Boarilaza.

Podium

Ses poursuivants se trouvent loin derrière avec plus de 25 unités d'écart. Remporter la victoire dimanche ne suffira plus pour eux à détrôner le leader. Un autre pilote du RunMada, Ando Ranaivo, sur Audi RS7, finaliste lors de la deuxième manche en juillet et absent à la troisième manche, occupe la place du dauphin avec un cumul de 39 points. Crédité également de 39 unités, le pilote du club MSA, Mano Ramaheriniarivo, sur une Peugeot 2025, deuxième au classement général lors de la précédente manche en décembre, complète le podium.

Le vainqueur de la troisième manche nationale, le « IIIrd Drag Battle », Jimmy Andrianonenana du club AMA, engagé dans la catégorie Super Run 4 au volant d'une Golf MK3 VR6, se trouve au pied du podium, accumulant 37 points. Et après les deux premières manches ratées, Tahiana Rasolojaona alias « Jaytaxx » du RunMada, sur une BMW E30 JZxDrive, absent lors de la précédente manche, occupe le cinquième rang provisoire.

Cette dernière manche nationale sera ainsi marquée par la course pour le podium, pour les deuxième et troisième places dans la catégorie majeure, outre les batailles pour le titre des autres catégories.

Tagged:
