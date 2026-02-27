Madagascar: Concert - Poopy se met au masculin pluriel

Au Palais des Sports, Poopy réinvente ses chansons en les adaptant au style de ses invités masculins pour un concert entièrement construit autour de son univers.

Le 1er mars, le Palais des Sports accueillera « Tena Kanto 2 », un concert d'envergure porté par Poopy. Pendant 3h30, l'artiste interprétera près de quarante chansons, toutes issues de son propre répertoire, dans un spectacle pensé comme une relecture originale de son oeuvre.

Pour cette édition, Poopy s'entoure d'artistes masculins confirmés : Fy Rasolofoniaina, Ken, D-Lain et Tanjona Randrianarivelo. D'autres voix masculines viendront compléter l'affiche, avec quelques surprises annoncées pour la soirée.

L'originalité du projet repose sur l'adaptation des chansons de Poopy au style et à la voix de ses invités masculins. Chaque morceau a été arrangé pour refléter leur identité artistique, offrant au public une nouvelle lecture de titres déjà connus. Ce ne sont donc pas les invités qui s'adaptent aux chansons, mais les chansons qui s'approprient leur univers, donnant naissance à des versions retravaillées, fidèles à l'essence des morceaux tout en proposant une couleur différente.

Titres emblématiques

Certaines chansons seront interprétées en solo par les invités, mettant en valeur leur personnalité artistique. D'autres prendront la forme de duos avec Poopy, créant des moments de complicité musicale. Le fil conducteur reste toutefois clair: l'intégralité du concert est composée exclusivement de chansons de Poopy.

L'artiste n'a pas négligé les attentes de son public. Plusieurs de ses anciennes chansons, largement réclamées sur les réseaux sociaux, figureront au programme. Ces titres emblématiques viendront raviver les souvenirs et renforcer le lien solide qui unit Poopy à ses fans.

En amont, Poopy et ses invités multiplient les répétitions afin d'assurer une cohésion artistique optimale. Chaque titre est retravaillé pour trouver le juste équilibre entre l'univers de l'artiste et celui de l'interprète masculin invité, garantissant un rendu harmonieux et renouvelé sur scène.

Avec quarante chansons, 3h30 de spectacle et une approche artistique audacieuse, « Tena Kanto 2 » s'annonce comme un événement majeur. Une célébration du parcours de Poopy, exploré sous de nouvelles facettes, sans jamais s'éloigner de son identité musicale.