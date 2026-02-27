Madagascar: Rallye terre de castine - Mika Rasoamaromaka se lance avec la Clio Rally 3

Nouvelle aventure. Sacré champion de Madagascar en 2022, le jeune pilote Mika Rasoamaromaka, co-piloté depuis la précédente saison par Mélissa Declerck, était le premier pilote étranger à remporter le titre national français au Clio Trophy. Grâce à cet exploit, Mika est désormais pilote officiel de la Clio Rally 3.

Mika Rasoamaromaka aura dans son calendrier, cette saison, trois courses majeures dans le cadre du championnat de France des rallyes terre. Il disputera dans une semaine la manche inaugurale, le Rallye de Castine, qui se déroulera du 6 au 8 mars. Il prendra ensuite le départ du Rallye des Causses les 3, 4 et 5 avril, et six mois plus tard, le Rallye des Cardabelles du 9 au 11 octobre.

La précédente saison, l'équipage mixte Mika-Mélissa avait pris une large avance en arrachant trois victoires successives dès l'entame du championnat. Mika avait décroché d'entrée la course inaugurale, le 28e Rallye Terre des Causses en début avril, puis la seconde manche d'Aléria en fin mai et le 14e Rallye de Lozère en fin août.