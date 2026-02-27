Madagascar: Rallye terre de castine - Mika Rasoamaromaka se lance avec la Clio Rally 3

27 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Nouvelle aventure. Sacré champion de Madagascar en 2022, le jeune pilote Mika Rasoamaromaka, co-piloté depuis la précédente saison par Mélissa Declerck, était le premier pilote étranger à remporter le titre national français au Clio Trophy. Grâce à cet exploit, Mika est désormais pilote officiel de la Clio Rally 3.

Mika Rasoamaromaka aura dans son calendrier, cette saison, trois courses majeures dans le cadre du championnat de France des rallyes terre. Il disputera dans une semaine la manche inaugurale, le Rallye de Castine, qui se déroulera du 6 au 8 mars. Il prendra ensuite le départ du Rallye des Causses les 3, 4 et 5 avril, et six mois plus tard, le Rallye des Cardabelles du 9 au 11 octobre.

La précédente saison, l'équipage mixte Mika-Mélissa avait pris une large avance en arrachant trois victoires successives dès l'entame du championnat. Mika avait décroché d'entrée la course inaugurale, le 28e Rallye Terre des Causses en début avril, puis la seconde manche d'Aléria en fin mai et le 14e Rallye de Lozère en fin août.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.