Madagascar: Basta Lion- « Ma musique est un pont entre conscience et fête »

Récompensé récemment au RDJ Mozika, Basta Lion partage sa vision artistique et annonce la sortie prochaine d'un EP, mêlant reggae roots, dancehall et sonorités afro-caribéennes.

Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre univers musical ?

Je suis Basta Lion, artiste passionné par le reggae, le dancehall et les sonorités afro-caribéennes. Mon univers s'inspire profondément des réalités sociales, de la spiritualité et des vibrations positives. À travers mes textes, je cherche à transmettre des messages de conscience, d'espoir et d'unité, tout en restant connecté à mes racines et à mon vécu. La musique est pour moi un moyen d'expression, mais aussi un pont entre les cultures et les âmes.

Comment êtes-vous arrivé à ce stade de votre carrière ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mon parcours a commencé très tôt avec la musique comme moyen d'expression. Entièrement autodidacte, j'ai grandi en écoutant des icônes du reggae et du dancehall ainsi que des musiques engagées. Chaque scène, chaque collaboration et chaque projet m'a permis de construire progressivement mon identité artistique. Aujourd'hui, j'ai un univers solide et authentique, fidèle à moi-même et profondément en résonance avec mon vécu personnel et les réalités sociales qui m'entourent.

Comment décririez-vous votre style artistique ?

Mon style mélange reggae roots et dancehall, enrichi par des influences modernes. Le reggae me permet de transmettre des messages conscients et spirituels, tandis que le dancehall apporte l'énergie, la fête et la proximité avec le public. C'est cet équilibre qui définit mon univers : conscient et festif, profond et accessible.

Quel impact a eu votre trophée au RDJ Mozika et la reconnaissance internationale sur vous ?

Recevoir un trophée au RDJ Mozika a été une immense fierté. C'est la reconnaissance du travail et des sacrifices consentis tout au long de mon parcours. Mais la reconnaissance internationale a une résonance encore plus forte : elle montre que ma musique dépasse les frontières et touche des personnes de cultures différentes. Cela me donne une motivation supplémentaire pour continuer à évoluer et à transmettre des messages qui font réfléchir et vibrer.

Vous préparez un nouvel EP, que pouvez-vous nous en dire ?

Oui, je travaille actuellement sur mon prochain EP, un projet dans lequel j'ai investi tout mon coeur et mon énergie. Il reflète mon évolution artistique et personnelle. Les auditeurs peuvent s'attendre à des titres puissants, sincères et variés, capables de toucher autant l'âme que le corps. C'est le début d'une nouvelle étape, et je suis impatient de partager cette énergie avec le public.