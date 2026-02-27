Madagascar: Mahajanga - Quatre individus arrêtés pour vol de 3 500 kg de goudron

Une tentative de vol de bitume vient d'être déjouée par des éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale d'Andriba sur la RN4, dans la région Betsiboka, à Maevatanàna, le 22 février dernier.

Quatre individus ont été arrêtés à Tsarahonenana, dans la commune rurale d'Andriba. Ils ont été surpris avec dix-neuf barils ou fûts de bitume pesant au total trois mille cinq cent quinze kilos (cent quatre-vingt-cinq kilos par bidon), dissimulés dans une camionnette.

Ces barriques de goudron ont été volées sur le chantier de l'entreprise chinoise de BTP SINOHYDRO, chargée de la réparation et de l'entretien de la portion entre Andriba et Maevatanàna sur la RN4.

« Nous avons été informés de cette tentative de vol le 22 février dernier. Des éléments de la gendarmerie nationale ont été immédiatement dépêchés sur place sous le commandement du brigadier-général Merçan Sytevi, commandant adjoint du poste régional d'Andriba. Ce jour-là, vers 8 h, un petit camion transportant dix-neuf barils de goudron de 185 kg chacun, soit 3 515 kg, a été repéré à proximité du chantier.

La marchandise appartenait à l'entreprise SINOHYDRO. Quatre personnes ont été trouvées à bord du véhicule. Elles ont été immédiatement arrêtées. Lors de l'enquête menée sur place, ces personnes ont identifié un de leurs collègues au sein de l'entreprise. Cet homme est soupçonné d'avoir utilisé sa connaissance du système et des failles de sécurité de l'établissement pour faciliter le vol», a déclaré le commandant de la brigade.

Recherché

Selon les dernières informations, ce dernier est en fuite et recherché. L'enquête se poursuit. Les quatre individus ont déjà été déférés au parquet.

Les travaux de réhabilitation sur la RN4, dont le lot entre Maevatanana et Andriba fait partie du projet Composante d'intervention d'urgence (CERC) financé par la Banque mondiale, visent à améliorer la résilience des infrastructures routières nationales.

Le projet est intégré au Projet Connecter Madagascar pour une croissance inclusive (PCMCI) et vise la réhabilitation rapide des infrastructures. Ces travaux assurent la connectivité entre Antananarivo et Mahajanga. L'état d'avancement des chantiers le long de la RN4 intéresse beaucoup les usagers, surtout face à l'état de la route nationale depuis Mahajanga jusqu'à Tana.

Le décapage de l'asphalte entre Mahajanga et Berivotra a surtout provoqué l'indignation des usagers de cette portion, alors que l'état de la chaussée était encore carrossable et le bitume sans défaut. Le chantier a été abandonné et tout le monde attend la suite des travaux. Cette situation provoque beaucoup de désagréments pour les usagers.