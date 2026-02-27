Madagascar: Jubilé - Farakely célèbre 15 ans de scène

27 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le 1er mars au CCESCA, Farakely fêtera ses 15 ans de carrière avec un concert exceptionnel marqué par de nouveaux titres et de nombreux invités.

Quinze ans de scène, de fidélité et de complicité. Le 1er mars, au CCESCA, Farakely célèbrera cet anniversaire symbolique à travers un concert placé sous le thème évocateur « Satria tiako ianareo » « Parce que je vous aime ». Un message sincère adressé à son public, présent depuis ses débuts et au coeur même de cette célébration.

Moment phare de la soirée : la sortie de trois nouvelles chansons, spécialement dévoilées pour marquer ces quinze années de parcours. Une manière forte et significative de remercier ses fans, en leur offrant du neuf tout en revisitant les titres qui ont jalonné sa carrière.

Plusieurs artistes rejoindront Farakely sur scène : Lola, Mia, Laza, Rija Ramantoanina, Fanja, Luc du groupe Tarika Johary, ainsi que Fanja Andriamanantena, annoncée comme surprise pour le public. Leur présence, ainsi que d'autres invités surprises, viendra enrichir ce rendez-vous musical et symbolique.

L'événement se distinguera également par son esthétique scénique. Une entrée grandiose est annoncée, soutenue par une scénographie et des jeux de scène particulièrement travaillés. La sonorisation et la mise en scène seront assurées par Miritsoka, garantissant une qualité technique à la hauteur de cette célébration.

Au-delà de la performance, une séquence d'accueil particulière viendra ouvrir la soirée. En amont, Farakely répète trois fois par semaine afin d'offrir un spectacle à la hauteur de l'amour qu'elle porte à son public.

