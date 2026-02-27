Madagascar: Toamasina - Près de trente mille élèves dans l'incapacité de suivre les cours

Cette année scolaire risque d'être une année blanche pour de nombreux élèves dans la région d'Atsinanana. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) a rapporté près de 30 000 élèves sont dans l'incapacité de suivre les cours, après le cyclone Gezani. Ce cyclone a endommagé 35 écoles, avec 563 salles de classe sans toiture et 218 détruites, selon les autorités. Par ailleurs, la majorité des élèves ont perdu leurs fournitures scolaires pendant le passage de Gezani.

La réhabilitation de l'ensemble de ces infrastructures scolaires, sévèrement touchées par Gezani et nécessitant des moyens et du temps, n'a pas encore commencé.

L'Unicef a annoncé l'intensification de l'appui au secteur de l'éducation pour permettre aux enfants de reprendre les cours, notamment par la mise en place d'espaces temporaires, la distribution de kits scolaires d'urgence et l'acquisition rapide de matériels essentiels, à savoir des bâches, des tentes et des tôles métalliques, pour 300 écoles affectées.

Le ministère de l'Éducation nationale a rapporté que cinquante salles de classe provisoires ont été construites par l'Unicef afin de soutenir la continuité de l'enseignement au sein de la région Atsinanana.

Cette collaboration a également permis la distribution de fournitures scolaires à 21 000 élèves. Le lancement officiel de cette initiative s'est tenu à l'EPP Anjoma, au sein de la Circonscription scolaire de Toamasina I, le mardi 17 février 2026. L'opération se poursuivra dans les autres Cisco touchées par le cyclone.