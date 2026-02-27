Madagascar: Maintirano - L'Objet tombé du ciel appartient à SpaceX

La nature de l'objet mystérieux découvert il y a trois mois dans le village de pêcheurs de Kimija, à Tambohorano, Maintirano, a finalement été révélé mercredi. Il s'agit d'un réservoir sphérique appartenant à l'entreprise américaine SpaceX, tombé de l'espace après s'être détaché d'un satellite. La confirmation a été apportée par deux ingénieurs sud-africains, partenaires de SpaceX, qui se sont rendus sur place pour examiner et authentifier la pièce.

La délégation, composée d'ingénieurs et d'autorités, a inspecté l'objet et rencontré la population. La législation impose de restituer à leurs propriétaires tout bien perdu ou retrouvé, afin d'éviter toute appropriation illégale, d'après les dirigeants locaux. SpaceX a ainsi été officiellement reconnu comme le propriétaire du réservoir.

En signe de reconnaissance, l'entreprise a offert des présents à ceux qui avaient découvert, protégé et conservé l'objet durant ces mois. Un accord a été trouvé avec les habitants. Si SpaceX ne récupère pas le réservoir, celui-ci sera conservé comme patrimoine et deviendra un symbole décoratif de la commune de Tambohorano.