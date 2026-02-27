Lors du Sommet pré-ministériel consacré à la piraterie et à la cybersécurité tenu le 25 février 2026 en Espagne, le Royaume a dévoilé les axes majeurs de sa souveraineté numérique. Entre modernisation judiciaire et performance technologique, cette rencontre a permis de réaffirmer que la transition digitale marocaine n’est plus une simple perspective, mais une réalité déjà ancrée dans les standards internationaux.

Une transition centrée sur l'humain et la sécurité

Invitée d’honneur de ce rendez-vous madrilène, l’ambassadrice Karima Benyaich a rappelé que la stratégie du pays, impulsée par le Roi Mohammed VI, repose sur un triptyque essentiel : une transition numérique inclusive, sécurisée et profondément humaine. Devant un auditoire composé de magistrats et de décideurs venus d'Europe et d'Amérique latine, elle a insisté sur la maturité des réformes entreprises, une dynamique que les observateurs de Digital Business Africa qualifient de chantier « structuré et assumé ».

La donnée au service de l'investissement

L'un des points forts de cette présentation réside dans les indicateurs de performance. Le pays se hisse désormais au 34e rang mondial du Global Cybersecurity Index de l’UIT. Au-delà du prestige statistique, ce score traduit une volonté d'offrir un climat de confiance indispensable pour attirer les capitaux étrangers. Dans un monde où l'IA redéfinit les échanges, Rabat mise sur un environnement digital stable et juridiquement blindé pour soutenir ses écosystèmes industriels, notamment dans l'automobile et l'aéronautique.

Justice et coopération : les nouveaux défis

Le sommet a également mis en lumière l'impératif de moderniser l'appareil judiciaire face à la sophistication des cybermenaces. Pour Mohamed Redouane, vice-président de l’Union internationale des magistrats, l'indépendance et la célérité de la justice sont indissociables de l'économie numérique. Cette approche globale, relayée par Digital Business Africa, démontre que la sécurité juridique est le prolongement naturel de la sécurité informatique.

En conclusion de cet événement, le Royaume a été distingué pour son engagement constant. Cette reconnaissance internationale vient couronner une ambition claire : transformer le numérique en un levier de leadership continental, tout en plaidant pour une régulation éthique des technologies de demain à l'échelle mondiale.