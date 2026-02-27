Tunisie: Aux frontières de l'Algérie, le désert tunisien devient un pôle touristique inspiré du cinéma

La région tunisienne du Djérid, à quelques kilomètres seulement de la frontière algérienne, mise sur son héritage cinématographique pour relancer son tourisme. Cette stratégie intervient alors que le secteur touristique tunisien tente d'attirer davantage de visiteurs internationaux et régionaux, notamment à un moment où les flux frontaliers avec l'Algérie restent significatifs.

Aux portes de l'Algérie, la ville de Tozeur et ses environs désertiques (sites naturels emblématiques du Sahara) cherchent à se positionner comme une destination de ciné-tourisme unique. La région a acquis une renommée internationale depuis qu'elle a servi de décor à plusieurs scènes cultes du film Star Wars, situées notamment autour du rocher d'Ong Jmel et du site de Mos Espa, à proximité de Nefta. Ces lieux, qui ont représenté la planète Tatooine dans la célèbre saga, restent des points d'intérêt majeurs pour les visiteurs.

En effet, une opération promotionnelle d'envergure est en cours à l'occasion du 50e anniversaire du tournage de Star Wars en Tunisie. L'Office national du tourisme tunisien (ONTT), en collaboration avec des spécialistes et des collectionneurs internationaux, prépare une exposition qui doit ouvrir ses portes à partir du 22 mars. L'objectif affiché est de renforcer l'attractivité de la région et de dynamiser le flux touristique vers cette zone désertique, qui attire chaque année des visiteurs venus d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

Ce positionnement s'inscrit dans un contexte plus large de croissance du tourisme en Tunisie. Les données du début de l'année 2026 montrent une forte augmentation des passages de touristes algériens vers la Tunisie, avec plus de 131 000 entrées par les postes frontaliers entre le 1eᣴ janvier et le 25 février, ce qui contribue à soutenir l'économie locale dans les régions frontalières.

Pour les acteurs du secteur, le développement du ciné-tourisme dans le Djérid permet de diversifier l'offre touristique au-delà des destinations balnéaires classiques. En intégrant dans les circuits non seulement les décors liés à Star Wars, mais aussi les oasis historiques comme Chebika, Tamerza et Midès, la région espère attirer une clientèle passionnée, souvent prête à voyager hors saison, ce qui contribue à lisser la fréquentation annuelle.

La proximité avec l'Algérie constitue également un atout stratégique. Les flux de visiteurs algériens, qui figurent parmi les principaux marchés émetteurs pour la Tunisie, renforcent l'importance géographique et économique de Tozeur et de ses alentours dans le cadre d'une stratégie touristique nationale qui cherche à capitaliser sur des expériences authentiques et distinctives.