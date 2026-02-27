Tunisie: Sfax - Opération blanche pour renforcer la sécurité en cas d'accident

La Protection civile de la région de Sfax a organisé un exercice blanc au siège de la société Thyna Petroleum Services, dans le but de tester l'efficacité des plans d'intervention et de secours en cas d'urgence, ainsi que le degré de coordination entre les différentes structures impliquées, en plus d'évaluer la rapidité de la réponse et l'efficacité des moyens humains et logistiques mobilisés.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la culture de la sécurité au travail et à consolider le partenariat entre le secteur public et le privé, afin d'assurer la protection de l'environnement industriel et la sécurité des travailleurs. Lors de sa supervision, le gouverneur de la région a souligné l'importance de ces simulations pour améliorer le niveau de préparation et les mécanismes de coordination entre tous les intervenants.

Il a insisté sur la nécessité de mettre à jour les plans de sécurité internes des entreprises industrielles et d'adopter des approches proactives pour réduire les risques, tout en saluant le rôle central de la Protection civile dans la préservation des vies et des biens. L'exercice blanc s'est déroulé au siège de TPS, société opératrice assurant la mise en œuvre opérationnelle des activités pour le compte des cotitulaires ETAP et Panoro Energy, qui financent ces actions respectivement à hauteur de 51 % et 49 %.