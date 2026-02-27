Tunisie: Coupe de Tunisie - Le tirage au sort des 16èmes de finale dévoilé

Le tirage au sort des 16èmes de finale de la Coupe de Tunisie a été effectué ce vendredi 27 février 2026, dévoilant des confrontations prometteuses entre clubs de toutes les régions du pays.

Parmi les rencontres les plus attendues figure le duel entre la Jeunesse Sportive Kairouanaise et le Club Sportif Sfaxien, qui opposera une formation historique à un club habitué des grandes compétitions nationales. Le programme complet des 16èmes de finale se présente comme suit :

Jeunesse Sportive Kairouanaise - Club Sportif Sfaxien

BS Bouhajla - US Ksour Essef

US Djerba Ajim - EM Mahdia

AS Agareb - Stade Gabésien

JS Omrane - Oasis Sportive Kebili

PS Sakiet Eddaier - Flambeau Sportif de Sahline

ES Métlaoui - AS Gabés

Jendouba Sport - Sfax Railways Sports

CS Msaken - US Ben Guerdane

AS Soliman - Stade Tunisien

Union Sportive Monastirienne - Club Africain

Club Athlétique Bizertin - AS Marsa

Flèche Sportive de Ksar Gafsa - Étoile du Sahel

Stade Sportif Mornag - Olympique de Béja

Espérance de Zarzis - CS Korba

Wided Hamma ou Stir Zarzouna - Espérance de Tunis

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces rencontres offriront aux amateurs de football tunisien des affiches variées, mêlant clubs de première et deuxième division, et promettent des surprises dans cette édition de la Coupe de Tunisie. Les clubs favoris, tels que l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel et le Club Africain, affronteront des adversaires ambitieux, déterminés à créer des exploits et à se qualifier pour les 8èmes de finale.

Le début des matches est prévu dans les prochaines semaines, avec des lieux et horaires qui seront communiqués par la Fédération Tunisienne de Football. Les amateurs de football attendent avec impatience ces confrontations qui mettent en lumière le talent et la compétitivité du football tunisien à l'échelle nationale.