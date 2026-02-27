Tunisie: Quelles sont les caractéristiques des nouveaux bus chinois livrés au pays ?

27 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le deuxième lot de l'accord international portant sur l'acquisition de 461 bus en provenance de Chine est arrivé aujourd'hui vendredi 27 février 2026 au port de La Goulette, a annoncé le directeur général du transport terrestre au ministère des Transports, Tarek Bouazizi.

Ce lot comprend 158 bus, dont une partie sera affectée aux sociétés régionales de transport et 47 bus destinés à la Société nationale de transport interurbain (SNTI), afin de répondre à la demande croissante, notamment à l'approche des vacances de l'Aïd al-Fitr.

Ces nouvelles acquisitions visent à renforcer le transport public collectif, pallier les insuffisances actuelles et améliorer la qualité des services offerts aux voyageurs, tout en permettant de réactiver certaines lignes précédemment supprimées. Le premier lot de 132 bus, arrivé plus tôt, a déjà été mis en service avec succès. Une troisième livraison est prévue dans les semaines à venir pour compléter le parc de véhicules.

Ces nouveaux bus répondent aux normes internationales et sont équipés de dispositifs garantissant la sécurité et le confort des passagers, notamment la climatisation et des caméras de surveillance. Le ministre a également précisé qu'une équipe de techniciens tunisiens s'est rendue en Chine pour inspecter et tester les véhicules avant leur acquisition. Selon Tarek Bouazizi, ces mesures contribueront à améliorer l'efficacité du transport public, à limiter les déficits de mobilité et à offrir un service plus sûr et confortable aux usagers.

