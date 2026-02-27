Tunisie: Label « Halal » - Le CEPEX signe un protocole d'accord avec le « Global Business Network »

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et le réseau « Global Business Network » ont récemment signé un mémorandum d'entente visant à renforcer le développement des exportations tunisiennes et à structurer le secteur Halal. Cet accord marque une étape majeure dans la coopération internationale pour soutenir les exportations, organiser des missions commerciales ciblées et développer l'écosystème Halal.

L'objectif principal de cet accord est de faciliter l'accès des entreprises tunisiennes à des marchés stratégiques, notamment en Afrique, dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et en Asie, tout en soutenant leur participation aux foires commerciales internationales et en consolidant la présence de la Tunisie sur la scène mondiale.

Le CEPEX rappelle que le secteur Halal représente aujourd'hui un levier stratégique pour les industries agroalimentaires et cosmétiques. En 2024, environ quarante entreprises tunisiennes étaient certifiées Halal, avec une concentration notable sur les dattes et l'huile d'olive, qui représentent plus de 30 % des produits certifiés.