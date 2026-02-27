Tunisie: La Direction Régionale de la Santé de Tunis recrute des cadres paramédicaux

27 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Direction régionale de la Santé de Tunis prévoit de recruter directement des cadres paramédicaux dans les spécialités suivantes : technicien supérieur en instruments chirurgicaux, technicien supérieur en soins de santé d'urgence, technicien supérieur en biologie médicale et technicien supérieur en secrétariat médical.

La Direction régionale a invité aujourd'hui, vendredi 27 février 2026, les personnes intéressées à soumettre une demande écrite à cet effet et à la déposer auprès des services de la Direction régionale de la Santé de Tunis, situés au 07, rue Ibn Al-Haytham, 1002 Tunis - Belvédère, au plus tard le vendredi 13 mars 2026. La demande doit inclure un numéro de téléphone ainsi qu'une copie de la carte nationale d'identité et une copie certifiée conforme du diplôme scientifique et de la carte de l'année de sortie

