Tunisie: Sommeil - Le ronflement peut provoquer des arrêts respiratoires

Le spécialiste de la médecine du sommeil, le Dr. Mohamed Turki, a averti que le ronflement peut, chez certains individus, provoquer des interruptions de la respiration pendant le sommeil. Ce phénomène est dû au relâchement des muscles de la gorge et à l'obstruction des voies respiratoires.

Cette pathologie est définie comme le syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS). Il s'agit d'un trouble fréquent et grave où la respiration s'arrête de manière répétée durant la nuit, ce qui amène le patient à se réveiller plusieurs fois avec une sensation de suffocation.

Diagnostic et traitement

Lors d'un entretien au studio télévisé de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), le spécialiste a expliqué que la répétition de ces interruptions nécessite une consultation médicale dans les plus brefs délais. Le diagnostic repose sur une étude du sommeil (polygraphie ou polysomnographie), tandis que le traitement de référence consiste en l'utilisation d'un appareil à pression positive continue (PPC).

Le Dr Turki a, toutefois, tenu à préciser que toute personne qui ronfle n'est pas forcément sujette à l'apnée du sommeil. Dans certains cas, il peut s'agir d'un simple bruit gênant affectant uniquement le confort des autres membres de la famille.

Quelques chiffres

Selon les statistiques mondiales, environ 40 à 50 % des adultes souffrent de ronflements de manière régulière ou occasionnelle. Cette proportion augmente avec l'âge et reste plus fréquente chez les hommes (environ 40 %) que chez les femmes (environ 24 %).