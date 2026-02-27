Tunisie: 158 bus chinois arrivent aujourd'hui au port de La Goulette

Ce vendredi 27 février 2026, 158 nouveaux bus sont arrivés au port de La Goulette en provenance de la République populaire de Chine, dans le cadre du contrat international portant sur l'acquisition de 461 bus neufs pour le transport public en Tunisie.

Sur ce nouveau lot, 110 bus seront affectés à plusieurs sociétés régionales de transport, tandis que 48 bus seront destinés à la Société nationale de transport interurbain (SNTI). Il s'agit du deuxième lot du contrat, le premier comprenant 134 bus, qui avait été livré le 7 février dernier. Cette opération s'inscrit dans le renforcement et la modernisation du parc de transport public tunisien, visant à améliorer la mobilité dans les différentes régions du pays.