Tunisie: 395 millions de dinars mobilisés pour la protection contre les inondations

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat consacre 395,6 millions de dinars à des projets de protection contre les inondations pour l'année 2026, avec un appel à accélérer le rythme de réalisation des travaux lancé par le ministre Salah Zouari.

Lors d'une séance de travail tenue jeudi 26 février 2026, Salah Zouari a présidé le suivi des activités de la direction des eaux urbaines, en présence du chef de cabinet, du directeur de l'administration et de plusieurs cadres du ministère. L'objectif principal est de sécuriser les zones urbaines et de prévenir les risques liés aux crues, en protégeant les habitants et leurs biens.

Au total, 29 projets sont en cours dans plusieurs régions du pays, dont un chantier majeur portant sur la protection de certaines villes et zones urbaines contre les inondations. Ce projet concerne notamment le nord et l'est de Tunis ainsi que l'aménagement de l'oued Gabès et de ses affluents, pour un coût estimé à près de 220 millions de dinars.

La réunion a également abordé les programmes d'entretien des ouvrages de protection. En 2025, environ 3 640 kilomètres de canaux et d'oueds ont été curés et nettoyés, en plus du nettoyage de 70 hectares de bassins de rétention, pour un coût de 36 millions de dinars. Pour 2026, la planification prévoit le curage et le nettoyage de près de 3 800 kilomètres de canaux et d'ouvrages hydrauliques, ainsi que 70 hectares de bassins de collecte, pour un budget estimé à 37 millions de dinars.

Les interventions à la suite des pluies des 19 et 20 janvier 2026 ont également été évoquées, avec l'annonce d'un appel d'offres pour des travaux urgents de réparation des dégâts, pour un montant prévisionnel de 22,6 millions de dinars.

En parallèle, l'avancement de 39 études réparties sur 24 gouvernorats a été présenté, pour un coût global estimé à 13,8 millions de dinars. La réunion a aussi permis de discuter des difficultés rencontrées, notamment le dépôt de déchets dans certains ouvrages hydrauliques, et des mesures envisagées en coordination avec les autorités centrales, régionales et locales.

Finalement et non moins important, le ministre Salah Zouari a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différents acteurs et de maintenir un rythme soutenu pour l'achèvement des projets, considérant l'importance cruciale de ces infrastructures pour la sécurité des zones urbaines et la protection des vies et des biens.