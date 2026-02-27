Tunisie: Valorisation des déchets au pays - Une opportunité pour les jeunes et le secteur privé

Majdi Frihi, responsable des projets au Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU Habitat), a révélé que les déchets ménagers en Tunisie représentent plus de 60 % de l'ensemble des déchets, dont plus de 50 % sont organiques.

Selon lui, cette situation constitue un terrain idéal pour investir dans la valorisation des déchets et leur transformation en source d'énergie, notamment pour la production d'électricité.

Des quantités massives de méthane convertibles en électricité

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale, Majdi Frihi a expliqué que la Tunisie dispose de 10 décharges contrôlées contenant d'énormes quantités de méthane émis par la décomposition des déchets organiques, pouvant être transformées en énergie électrique. Il a précisé qu'un projet pilote a été lancé à la décharge de Oued Laâya, dans le gouvernorat de Sousse, pour valoriser les déchets. Ce projet a déjà produit 87 000 kilowatts injectés dans le réseau de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), en utilisant seulement 1 % du méthane présent dans la décharge.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Appel à l'investissement des jeunes et du secteur privé

Majdi Frihi a souligné que le projet pilote à Sousse démontre que la valorisation des déchets en Tunisie est très faisable. Il a encouragé les jeunes et les investisseurs privés à se lancer dans ce secteur, notamment dans les 10 décharges contrôlées contenant d'importantes quantités de méthane, comme celle de Borj Chakir.

Il a invité les candidats intéressés à contacter l'Agence nationale de gestion des déchets, l'Agence nationale de contrôle de l'énergie et d'autres institutions compétentes afin de soumettre leurs projets et d'installer des unités de valorisation des déchets dans les décharges. La STEG a fixé un tarif d'achat du kilowatt aux investisseurs pour encourager cette initiative.

Sensibilisation au tri sélectif

Le responsable a également insisté sur l'importance du tri sélectif à la source, c'est-à-dire directement dans les foyers, afin de faciliter le processus de valorisation. Il a rappelé que la valorisation ne se limite pas aux déchets organiques, mais concerne également d'autres matériaux comme le plastique. Dans le domaine des déchets alimentaires, un projet pilote est en cours sur l'île de Djerba dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement, visant à transformer les restes alimentaires des hôtels en électricité.

Pour contextualiser, la production de déchets ménagers et assimilés en Tunisie dépasse 2,8 millions de tonnes et augmente chaque année de 2 à 3 %, selon l'expert en valorisation des déchets Hamdi Chabaane.