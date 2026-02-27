Tunisie: Gestion de l'eau - Un projet tuniso-japonais pour le stockage et la valorisation des eaux de pluie

Majdi Frihi, responsable de projets au sein du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), a annoncé que l'organisation travaille activement sur des solutions pour valoriser les eaux de pluie en Tunisie. Cette initiative intervient dans un contexte de pénurie d'eau, de changements climatiques et de sécheresse persistante, alors qu'une part importante des précipitations est aujourd'hui perdue.

Lors d'un entretien accordé ce vendredi 27 février 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, Majdi Frihi a souligné l'importance d'adopter différentes techniques de stockage et de valorisation des eaux pluviales. Il a notamment recommandé de revenir à certaines méthodes traditionnelles éprouvées, telles que l'installation de citernes domestiques, ou Majel, dans les habitations et complexes résidentiels.

Un programme soutenu par le Japon accompagne cette démarche. L'initiative vise à stocker les eaux de pluie pour une utilisation pendant la période estivale, afin de réduire la pression sur le réseau de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), garantir la priorité à l'eau potable pour les citoyens et éviter l'usage d'eau traitée pour les besoins secondaires comme l'arrosage ou le nettoyage. Cette stratégie s'inscrit dans un effort global de préservation des ressources hydriques tunisiennes face aux défis croissants liés au climat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres