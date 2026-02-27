Madagascar: Gestion publique - La Cour des comptes a passé au crible 33 ministères

27 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R

Les conclusions sont prêtes. La Cour des comptes a officiellement annoncé qu'elle rendra prochainement publics les résultats des audits menés depuis novembre dernier auprès de 33 ministères, d'établissements publics et de sociétés d'État. Un examen d'ampleur, dont les enseignements seront dévoilés lors de la cérémonie officielle de présentation du Rapport public annuel 2025. Comme chaque année, ce rendez-vous constitue un moment clé pour la transparence des finances publiques.

Mais cette édition s'annonce particulièrement scrutée, car, derrière les chiffres et les tableaux comptables, c'est la performance globale de la gestion publique qui sera passée au crible.

Les rapports à paraître couvriront la performance du système de gestion publique, la gestion et la préservation du patrimoine de l'État, la régularité et la fiabilité de la gestion financière, ainsi que la conformité et la transparence des marchés publics. Autant de domaines stratégiques, dans un contexte où l'exigence de redevabilité ne cesse de monter.

Au total, 33 entités ont été auditées. Le Rapport public annuel 2025 devrait ainsi mettre en lumière les avancées réalisées, mais aussi les failles persistantes.

