Sénégal: Recherche universitaire - Le Centre de mesure de l'Ucad inauguré

27 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Pr Aliou Badara Kandji a visité les nouveaux locaux du Centre de mesure, une infrastructure stratégique appelée à transformer durablement la recherche universitaire.

Ce pôle d'excellence est composé selon une note l'Université publiée vendredi de 10 laboratoires, dédiés à la biologie, la chimie, la physique et disciplines connexes.

« Ce centre nous permettra de mieux former nos étudiants et de conduire avec efficience nos projets de recherche », a salué le Recteur.

Jusqu'ici, de nombreux projets nécessitaient un recours à l'étranger, avec des contraintes techniques et scientifiques. Désormais, l'UCAD renforce son autonomie scientifique et sa capacité à conduire des recherches de bout en bout.

« Les enseignants-chercheurs pourront mener leurs travaux du début jusqu'à la fin, favorisant mutualisation des équipements et collaboration interdisciplinaire », le Directeur du Centre, le Pr Ousmane Diouf.

Le Centre est déjà équipé de microscopes de diagnostic de haute technologie, acquis grâce à un partenariat avec l'African Microscopy Initiative.

L'UCAD a remporté cet appel à projets face à 16 candidatures, grâce à la synergie entre au Département de Biologie Végétale de la Faculté des Sciences, à l'Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan) et au département de Pharmacie de la faculté de Médecine

Cette infrastructure constitue selon les autorités universitaire une nouvelle étape décisive vers une recherche souveraine, compétitive et innovante au service du Sénégal et de l'Afrique.

