Sénégal: Lutte contre la criminalité - Une bande armée démantelée a Kédougou

A la suite d'un recoupement d'informations faisant état de l'existence d'une bande armée opérant depuis le mois d'août 2025 dans plusieurs localités de la région de Kédougou notamment à Bantaco, Djindji, Samécouta et environs, la Section de Recherches de Kédougou a mené une opération ayant abouti au démantèlement d'un groupe de malfaiteurs spécialisés dans les vols à main armée.

« En effet, depuis août 2025, cette bande multipliait les attaques armées, semant la panique et la terreur au sein des populations. Leur mode opératoire consistait à occuper des axes stratégiques et points de passage fréquentés par les orpailleurs et les commerçants se rendant vers les sites d'orpaillage », rapporte la gendarmerie sénégalaise dans une note publiée vendredi.

Armés de fusils AK-47, de fusils de chasse, de coupe-coupes, de couteaux et de bâtons, poursuit la même source, les mis en cause agissaient en petits groupes, après une préparation minutieuse de leurs actions, opérant de nuit et encagoulés.

À la suite de plusieurs attaques perpétrées entre le 23 janvier et le 13 février 2026, les investigations menées par les enquêteurs, entre le 18 et le 25 février 2026, ont permis l'interpellation des six membres de la bande. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols commis en réunion avec usage d'armes à feu et vol de bétail.

L'opération a également permis la saisie d'un fusil AK-47 avec six munitions de calibre 5,56 mm ; un fusil de chasse avec 2 munitions de calibre 12 ; une machette ; deux boeufs ; un appareil détecteur d'or ; des cagoules de différentes couleurs ; deux motos de marque TVS ; une moto de marque Bravo et une moto de marque Jakarta. Sur ce la gendarmerie indique l'enquête suit son cours.