Afrique: Spiro lève 50 millions de dollars pour étendre son réseau de motos électriques en Afrique

La société de mobilité électrique Spiro, basée au Kenya, a obtenu un nouveau financement de 50 millions de dollars pour développer son réseau d'échange de batteries et ses activités dans le domaine des deux-roues électriques à travers l'Afrique.

Ce tour de table comprend un financement par emprunt auprès d'Afreximbank et une participation de Nithio et d'Africa Go Green Fund, géré par Cygnum Capital. Il fait suite à une levée de fonds de 100 millions de dollars annoncée l'année dernière.

Spiro exploite des installations d'assemblage en Ouganda, au Kenya, au Nigeria et au Rwanda. L'entreprise affirme avoir déployé plus de 60 000 motos électriques et installé plus de 1 200 stations d'échange de batteries sur ses marchés.

À ce jour, elle déclare avoir effectué plus de 26 millions d'échanges de batteries et facilité plus de 800 millions de kilomètres de déplacements électriques.

Les nouveaux capitaux seront utilisés pour développer l'infrastructure d'échange de batteries sur les marchés existants et nouveaux et pour faire progresser sa plateforme technologique propriétaire, y compris les échanges automatisés de batteries, la charge rapide et l'intégration des énergies renouvelables.

Points clés à retenir

Le financement de Spiro souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour les infrastructures de mobilité électrique en Afrique, en particulier pour les modèles adaptés au transport commercial à deux roues. Les motos-taxis et les livreurs représentent un segment important du transport urbain dans les villes africaines. Les modèles de remplacement des batteries réduisent les coûts initiaux des véhicules et minimisent les temps d'arrêt par rapport à la recharge traditionnelle. La participation à l'emprunt des institutions de financement du développement témoigne de la confiance des institutions dans l'évolutivité de la mobilité électrique en tant qu'investissement à la fois commercial et axé sur le climat. Toutefois, l'expansion dépendra de la densité de l'infrastructure, de la fiabilité du réseau et de la demande continue des usagers qui recherchent des coûts d'exploitation plus faibles dans un contexte de volatilité des prix des carburants. La croissance rapide de Spiro en fait un acteur de premier plan sur le marché africain des deux-roues électriques, car les investisseurs soutiennent de plus en plus les réseaux énergétiques conçus en fonction des réalités locales en matière de transport.