Egypte: Beltone Holding lance une plateforme pour soutenir les entreprises en phase de croissance

La société égyptienne Beltone Holding a lancé une plateforme de capital-investissement, élargissant ainsi sa stratégie d'investissement en plusieurs étapes au-delà du capital-risque en phase de démarrage.

La nouvelle plateforme fournira du capital de croissance aux entreprises qui entrent dans des phases d'expansion avancées. Elle est conçue pour aider les entreprises à passer d'une croissance soutenue par le capital-risque à un investissement à l'échelle institutionnelle au sein d'un écosystème intégré.

Ali Mokhtar, directeur général et associé gérant de Beltone Venture Capital, dirigera la plateforme de capital-investissement. Cette décision renforce l'offre de Beltone sur l'ensemble du cycle de financement, de la phase de pré-amorçage à celle de pré-introduction en bourse.

Beltone Venture Capital a constitué un portefeuille d'investissements en phase de démarrage dans la région. En janvier, elle a participé à la levée de fonds de série A de 15 millions de dollars de Yakeey, une start-up marocaine spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication.

Avec ce lancement, Beltone entend se positionner en tant que partenaire financier à long terme des créateurs d'entreprise.

Points clés à retenir

L'ajout d'une branche de capital-investissement reflète une tendance plus large parmi les sociétés d'investissement régionales qui cherchent à capturer de la valeur à travers de multiples étapes de financement. Au fur et à mesure que les startups mûrissent, l'accès au capital de croissance devient souvent un goulot d'étranglement. En combinant les stratégies de capital-risque et de capital-investissement au sein d'une même plateforme, Beltone vise à réduire les frictions dans le parcours de financement et à conserver une exposition aux entreprises à forte croissance au fur et à mesure qu'elles se développent.

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de l'intérêt croissant des institutions pour les marchés privés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les investisseurs recherchent des véhicules structurés capables de déployer des tickets plus importants dans des entreprises dont les modèles ont fait leurs preuves et qui génèrent des revenus. Pour les fondateurs, les plateformes de capital intégrées offrent une continuité dans la gouvernance et la stratégie.

Pour Beltone, l'expansion élargit les actifs générateurs de commissions et renforce son rôle dans l'écosystème d'investissement régional. Cette stratégie laisse entrevoir une sophistication croissante du marché égyptien des capitaux privés, à mesure que les entreprises mettent en place des plateformes d'investissement complètes.