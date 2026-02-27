Madagascar: FIVMPAMA - Claudia Rabetsivoh, élue présidente

55 années après sa création, le Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) est, pour la première fois, dirigé par une femme. Claudia Rabetsivoh a été élue présidente du groupement, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue hier.

Succédant à ce poste à Rivo Rakotondrasanjy, la nouvelle présidente affiche d'emblée son engagement à promouvoir un commerce structuré, éthique et créateur de valeur locale, notamment à travers la valorisation du « Vita Malagasy » et le développement d'activités agricoles dans plusieurs régions du pays.

PME

Parmi ses priorités figure notamment le renforcement des PME. À l'ouverture de son mandat, Claudia Rabetsivoh a réaffirmé que le soutien aux petites et moyennes entreprises constitue une condition essentielle à la stabilité économique et sociale du pays.

« Les PME, socle de l'économie malagasy, demeurent confrontées à des défis structurels tels que l'accès au financement, la concurrence du secteur informel et la nécessité d'une meilleure structuration des marchés », a-t-elle déclaré.

Pour la période 2026-2028, les orientations retenues portent sur le renforcement de la position des entrepreneurs malagasy, en particulier les nouveaux entrants, l'accroissement de la capacité du secteur privé à agir collectivement, ainsi qu'une structuration plus affirmée des activités par secteur et par région. La consolidation des projets déjà engagés par le FIVMPAMA constitue également un axe majeur.

Dirigeante engagée

Claudia Rabetsivoh est en tout cas considérée comme la femme qu'il faut à la place qu'il faut pour présider à la destinée du FIVMPAMA, l'un des plus grands groupements patronaux que compte le pays.

Dirigeante engagée au service de l'entrepreneuriat malagasy, entrepreneure active dans la structuration du secteur privé, elle évolue depuis plus de vingt ans dans les domaines du commerce international, du transit, de la logistique, de l'accompagnement des PME et de l'agro-industrie.

Elle est notamment CEO de IMEX MCE MBT - « Orinasa Malagasy Mifamelona », et gérante ou cogérante de plusieurs entreprises opérant dans le commerce, le transport (Maxcar), la fabrication de matériaux de construction (Tsangan'Orina) et les services (Signature). Très impliquée au sein du FIVMPAMA ces dernières années, elle en était vice-présidente sortante et présidente de la Commission Douane et Commerce.

Elle représente également le secteur privé auprès de plusieurs instances nationales, notamment le Bureau des Normes de Madagascar (BNM), le CNFE ainsi que différentes plateformes de concertation avec l'administration douanière et commerciale.

Titulaire de diplômes en commerce international et en marketing-communication, elle a complété son parcours par des formations spécialisées en transport international et en leadership, dont un programme certifiant destiné aux dirigeants d'entreprise à Stanford University.