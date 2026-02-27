Madagascar: Avoirs illicites - Gel de 136,8 milliards Ar et 954 590 euros, saisie de 281 matériels roulants

L'Agence de recouvrement des avoirs illicites (ARAI) a présenté hier son rapport d'activité au titre de l'année 2025 à Ambohijanaka.

Sur exécution des décisions judiciaires, « nous avons gelé 813 comptes au niveau des banques et des institutions de microfinance, contenant au total 136,8 milliards d'ariary. En outre, 60 comptes bancaires en devises ont également été gelés, dont 36 comptes totalisant 954 590 euros et 24 comptes contenant 140 512 dollars. Ce n'est pas tout ! Nous avons en même temps gelé 174 comptes de mobile money représentant 2,89 millions d'ariary », a déclaré le Directeur général de l'Agence de recouvrement des avoirs illicites (ARAI), Rado Rajohnson.

Concernant les biens saisis, l'agence recense 281 matériels roulants, dont 113 véhicules et 168 motos. Parmi ceux-ci, sept véhicules ont été restitués à leurs propriétaires, tandis que sept autres restent introuvables.

Corruption

S'agissant des fonds gelés, « plus de 40,8 milliards d'ariary ont déjà été transférés des comptes des propriétaires vers le compte de consignation de l'agence, tandis que plus de 14,5 milliards ont fait l'objet d'une mainlevée sur décision de justice », a-t-il précisé.

Par ailleurs, l'ARAI a saisi un groupe électrogène ainsi que des coffres forts. Deux fonds de commerce et 2 999 actions dans des entreprises ont également été saisis. En ce qui concerne les biens immobiliers, l'agence a procédé à la saisie de 80 propriétés, d'une superficie totale de plus de 518 hectares, ainsi que de 48 propriétés bâties.

D'autres produits faisant l'objet d'exportations illicites ont également été saisis, notamment 7,23 kg d'or et plus de 3 407 kg de concombres de mer. Des substances illicites telles que 3,449 kg de cocaïne et 16,45 kg de drogues à haut risque ont également été saisies puis détruites.

Au total, 641 personnes sont concernées par ces décisions judiciaires de gel de fonds et de biens. « Parmi elles, 15% sont des agents de l'État, 65% proviennent du secteur privé et les 20% restants ne sont pas précisés, leurs fonctions n'étant pas connues », a indiqué le Directeur général de l'ARAI.

Quant à la typologie des infractions, « le blanchiment de capitaux arrive en tête avec 124 décisions de justice à exécuter par l'ARAI. Viennent ensuite les infractions liées aux abus de fonction et aux détournements de deniers publics, représentant respectivement 107 et 106 décisions », a-t-il ajouté. Face à l'ampleur de ces infractions, l'on s'interroge sur la montée préoccupante de la corruption dans le pays.