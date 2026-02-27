Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Les ressortissants d'Ongogni appelés à se mobiliser pour la réussite de la campagne

Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia a exhorté, le 26 février au cours d'une rencontre citoyenne, les filles et fils de la sous-préfecture d'Ongogni à se mobiliser pour la réussite de la campagne électorale.

La campagne électorale comptant pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains s'ouvre ce 28 février sur toute l'étendue du territoire national. Après leur avoir présenté l'équipe de campagne du candidat de la majorité présidentielle, à commencer par le directeur local adjoint, Jean Périclès Gakosso, ainsi que les autres membres, le député d'Ongogni a sollicité l'apport des ressortissants de cette localité résidant à Brazzaville.

« Nous ne pouvons pas conduire cette élection sans vous rencontrer, parce que parfois, nous le savons tous, Brazzaville influence le village. Il était important pour moi de vous dire que nous allons là-bas pour la campagne de notre candidat, pour la campagne d'un fils d'Ongogni. Le président Denis Sassou N'Guesso est un fils d'Ongogni. Donc, il est essentiel que chacun d'entre vous nous accompagne pour que nous puissions réussir.

Si quelqu'un a ses parents au village, il doit les appeler pour que les uns et les autres se mobilisent pendant la campagne. Si votre carte d'électeur est sortie là-bas, vous devez vous rendre à Ongogni pour voter, c'est un devoir civique », a invité Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.

Il a également annoncé aux participants la tenue du meeting du président candidat à Gamboma, chef-lieu du département de la Nkéni-Alima. Un grand rendez-vous auquel les habitants du district d'Ongogni devront participer massivement. « Ce qui est sûr, c'est que chez nous, il n'y a aucune ambigüité : Denis Sassou N'Guesso doit passer à 100% à Ongogni, je dis bien à 100% à Ongogni. Et nous devons tous nous investir pour que cela soit ainsi.

Que vous soyez à Brazzaville, que vous soyez au village, chacun d'entre vous doit pouvoir s'investir pour que Denis Sassou N'Guesso passe haut la main chez nous. Je vous ai appelé aussi pour prendre votre bénédiction. Avant de partir, nous avons besoin que nos parents ici présents nous donnent la route », a conclu le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni.

Promettant le bon déroulement de la campagne électorale dans leur localité d'origine, les ressortissants d'Ongogni ont saisi cette occasion pour soumettre au directeur local de campagne leur principale doléance : le bitumage de la route Inkouélé-Ongogni-Lessanga. Un tronçon d'environ 30 km qui met à mal les habitants situés sur le long de cet axe stratégique pour l'essor de la sous-préfecture, partant de tout le pays.