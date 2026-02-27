Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire - Des dons multiformes pour les habitants de Mindouli et Kindamba

Le président du Cadre de concertation pour la paix et la stabilité des départements du Pool et de Djoué-Léfini, Isidore Mvouba, a lancé, le 26 février à la place Mabiala Ma Nganga de Mindouli, l'opération d'assistance humanitaire à la population de quatre districts de ces deux départements touchés par les événements du 11 janvier dernier.

Constituée d'importantes quantités de vivres et non vivres, parmi lesquelles 1167 cartons de poisson salé, 1750 sacs de riz, 438 sacs de haricot, 1750 bidons d'huile, 875 sacs de sel, des cartons de savon, des seaux, la donation est une réponse étroite à la détresse subie par les habitants de Mindouli et Kindamba, dans le département du Pool, ainsi que Mayama et Kimba, dans le département de Djoué-Léfini.

Remettant un échantillon des kits et une enveloppe d'argent aux autorités départementales du Pool, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a invité les habitants de Mindouli à être les partisans de la paix et de la stabilité, pour un développement durable. « Nous devons préserver la paix chèrement acquise. La paix, la paix, encore la paix doit être notre quotidien. L'histoire des armes, plus jamais ça dans le Pool.

Nous demandons à tous ceux qui ont quitté la communauté urbaine d'y revenir car la paix est restaurée », a sonné le président du Cadre de concertation pour la paix et la stabilité des départements du Pool et de Djoué-Léfini. Il a invité la population à se mobiliser pour la réception du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et le meeting du 4 mars prochain à Kintelé.

Pour l'acquisition de ces tonnes de vivres et non vivres, les cadres des deux départements ont fait recours à la générosité du chef de l'Etat, qu'ils considèrent comme un apôtre de la paix. Car sa réaction a permis d'éviter le pire dans un département souvent en proie à des conflits armés. En effet, ces douloureux événements qui se sont poursuivis dans les districts de Vinza, Mayama et Kimba ont contraint certains habitants de Mindouli de se réfugier en forêt, en République démocratique du Congo et dans la Bouenza voisine.

Vers la réhabilitation de la gare routière de Mindouli

Insistant sur la paix, la députée de la première circonscription électorale de Mindouli, Yvonne Adélaïde Mougany, est revenue sur les circonstances de la création de cette plateforme. Selon elle, cette coordination a été mise en place à l'initiative du président de l'Assemblée nationale pour examiner au quotidien la situation et l'arrêter nette. Au nombre d'actions menées, elle a cité la publication d'une déclaration dénonçant les bruits qui venaient de l'extérieur afin d'éviter que les choses ne puissent compliquer davantage.

« Le président de la République était tenu au courant quotidiennement. Par la suite, nous lui avons adressé une correspondante pour exprimer notre peur, nous lui avons dit que la situation était grave, que nous craignions la recrudescence des événements. Le président nous aime, dès qu'il a reçu notre correspondance, il a réagi très rapidement en donnant des instructions au président de l'Assemblée nationale pour venir soulager vos peines, votre misère et voir l'état de précarité de nos zones pour être prises en ligne de compte », a indiqué Yvonne Adélaïde Mougany.

Elle a martelé, par ailleurs, sur l'obligation de veiller à la paix si chère au chef de l'État et de faire en sorte que la stabilité et la cohésion nationale puissent s'instaurer durablement pour permettre à Mindouli de pouvoir se développer. C'est ainsi qu'elle a appelé à « bannir tout ce qui incite à la violence. Le président de la République souhaite vivement que la paix soit véritable dans cette zone, c'est pourquoi il a mis en place des moyens nécessaires pour envoyer tout ce qui est devant vous ».

Réceptionnant un échantillon des dons avant de les remettre aux autorités locales, le préfet du département du Pool, Jules Monkala-Tchoumou, a insisté sur l'enveloppe remise par le président de l'Assemblée nationale. Remerciant Isidore Mvouba pour avoir fait diligence avec sérénité en apportant une réponse favorable à la population de Mindouli, il a rappelé que cette donation fait suite aux doléances des personnes ayant subi des pertes dans les champs, les cultures maraichères ainsi que celles exerçant à la gare routière devenue inaccessible.

En effet, le préfet avait pris l'engagement ferme pour être le porte-parole des personnes touchées par ces événements auprès des autorités. « Aujourd'hui, la surprise est énorme de voir que la solution a vite été trouvée. Le président de l'Assemblée nationale, au nom du président de la République, vient de nous remettre ce qu'il faut pour répondre à vos besoins. Vous allez trouver satisfaction parce que cela nous permettra également de faire les travaux d'aménagement de la gare routière », a assuré Jules Monkala-Tchoumou.

Accompagné du ministre d'Etat, Claude Alphonse N'Silou, et de quelques parlementaires des départements du Pool et de Djoué-Léfini, Isidore Mvouba et sa suite ont posé le même geste à Kindamba, avant de le poursuivre à Kimba et Mayama au début de la semaine prochaine.