Madagascar: Université de Fianarantsoa - Ouverture d'un nouvel « American Space »

27 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Deux ans après en avoir fait la demande par la voix de son président, l'Université de Fianarantsoa dispose d'un nouvel « American Space », inauguré hier lors d'une cérémonie festive et haute en couleurs.

Implanté sur le campus de l'université de Fianarantsoa, dans un bâtiment de 300 m² spécialement construit à cet effet, l'« American Space » offre à la communauté universitaire un espace moderne, équipé de matériels technologiques et de supports pédagogiques permettant d'élargir l'accès à l'apprentissage de l'anglais, au conseil académique et aux programmes numériques.

Servant de centre névralgique pour les étudiants et les enseignants, l'« American Space » proposera des ateliers, des conférences et des activités axés sur le renforcement des opportunés économiques, le leadership des jeunes et les liens culturels entre les États-Unis et Madagascar.

Lors de la cérémonie, la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis, Stéphanie Arnold, a réaffirmé le soutien des États-Unis à l'élargissement de l'accès à l'éducation et à l'enseignement de l'anglais à Madagascar.

Pour sa part, le président de l'université de Fianarantsoa, le professeur Aimé Richard Hajalalaina, a salué le partenariat hautement fructueux entre l'ambassade des États-Unis et l'université de Fianarantsoa et a souligné que ce nouvel espace aidera les étudiants à acquérir des compétences et à saisir des opportunités à l'échelle mondiale.

L'American Space de Fianarantsoa porte à six le nombre total d'American Spaces du réseau de l'ambassade des États-Unis, dont trois sont désormais hébergés par des universités à Madagascar et aux Comores, élargissant ainsi l'accès régional aux ressources éducatives et culturelles américaines. L'American Space de Fianarantsoa fait partie d'un réseau de plus de 600 American Spaces à travers le monde.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

