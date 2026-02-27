Madagascar: Digitalisation - Les jeunes malgaches au cœur de la révolution numérique

Les jeunes talents malgaches du Studio MG continuent de surprendre par leurs créations technologiques. Une nouvelle solution, baptisée « SmartCheck », a été présentée avant-hier par les développeuses Fy Ranaivozafy et Rova Rabeharisoa, toutes deux actives au sein de l'entreprise.

SmartCheck a été conçue pour faciliter la gestion des présences au sein des entreprises et des établissements scolaires. Elle permet de suivre en temps réel les heures d'entrée et de sortie des employés et des étudiants, grâce à des cartes personnalisées utilisées par le système.

Créativité

Selon les développeuses, « l'outil apporte transparence et efficacité dans la gestion quotidienne » . Les responsables peuvent visualiser directement le déroulement des activités et ainsi renforcer la sécurité et la performance organisationnelle.

SmartCheck est également intégré au projet Mpianatra, une plateforme de gestion scolaire de plus grande envergure développée par Studio MG. Cette innovation témoigne du dynamisme et de la créativité des jeunes développeuses malgaches, qui utilisent les nouvelles technologies pour répondre à des besoins concrets sur le terrain.